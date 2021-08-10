صحف فرنسية: ميسي في باريس بهذا الراتب

2021/08/10 | 14:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت تقارير إعلامية، الثلاثاء، أن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في طريقه إلى العاصمة الفرنسية لتوقيع عقد انضمامه إلى نادي باريس سان جيرمان لمدة عامين مع خيار التمديد لموسم ثالث.

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