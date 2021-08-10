2021/08/10 | 14:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الدفاع المدني يطلب التحقيق بحريق الجامعة التكنلوجية » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 14:39

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني يطلب التحقيق بحريق الجامعة التكنلوجية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني يطلب التحقيق بحريق الجامعة التكنلوجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).