2021/08/10 | 14:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الثلاثاء، إلى مطار برشلونة متجها إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث من المنتظر إعلان صفقة انتقاله إلى بارسي سان جرمان.وأظهر فيديو تم تداوله على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد حسم الإتفاق..



ميسي يصل مطار برشلونة للمغادرة إلى باريس المركز الخبري الوطني.

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