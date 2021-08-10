مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 أخرون إثر حرائق غابات في الجزائر

2021/08/10 | 14:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة الانباء الجزائرية اليوم الاثنين أن 4 اشخاص قتلوا واصيب 3 اخرون في حرائق غابات انتشرت في الجزائر.

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