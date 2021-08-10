الخارجية: انطلاق رحلة من بيلاروسيا وليتوانيا إلى بغداد لإعادة العالقين

2021/08/10 | 15:05 - المصدر: وكالة ناس

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المتحدث بإسم وزارة الخارجيّةد.أحمد الصحّاف:

رحلة لإعادة العراقيين من العالقين والمسافرين في بيلاروسيا وحدودها المشتركة مع ليتوانيا تتوجه الان إلى بغداد وعلى متنها (٢٤٠) راكب، والخطوط الجوية العراقية تبذل جهوداً إستثنائية مع الكادر الدبلوماسي المقيم في منسك، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة.

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