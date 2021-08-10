2021/08/10 | 15:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 4 ساعات

العراق يدعو إيران للمشاركة في مؤتمر دول الجوار

منذ 4 ساعات

توضيح من القضاء بشأن علاقة مفوضية حقوق الانسان بمجلس النواب

منذ 4 ساعات

الخارجية: خصصنا عجلات لنقل الراغبين بالعودة من مينسك

منذ 19 ساعة

بالصور..



الحلبوسي يجري جولة في قضاء أبو غريب ويلتقي عدداً من الأهالي

منذ 22 ساعة

الحلبوسي وكمبش يتفقان على الاسراع في تأهيل جامعي النبي يونس والموصل الكبير

منذ يوم واحد

ماكرون يؤكد تطلعه لزيارة العراق وحضور مؤتمر بغداد

منذ يوم واحد

الحلبوسي يتفق مع وزير المالية على صرف الرواتب المدخرة للسنوات السابقة لموظفي نينوى

منذ يوم واحد

الخارجية: تنفيذ رحلة جوية من مينسك الى بغداد على متنها أكثر من ثمانين مسافراً

منذ يوم واحد

الحلبوسي يهنئ العراقيين والأمة الاسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد

منذ يوم واحد

الكاظمي مهنئاً بالعام الهجري الجديد: نستلهم اليوم رسالة الحق ومنهاج التغيير

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية: رحلة لإعادة العالقين في بيلاروسيا وحدودها المشتركة مع ليتوانيا تتوجه الآن إلى بغداد وعلى متنها (240) راكباً) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية: رحلة لإعادة العالقين في بيلاروسيا وحدودها المشتركة مع ليتوانيا تتوجه الآن إلى بغداد وعلى متنها (240) راكباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).