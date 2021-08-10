الكهرباء: نتواصل مع سفارة طهران بشأن قطع الكهرباء وانخفاض الغاز

2021/08/10 | 15:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، الثلاثاء، عن توقف خطوط نقل الطاقة الكهربائية المستوردة من إيران منذ ثلاثة أشهر.

وقال موسى في تصريح أورده موقع "RT" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "خطوط نقل الطاقة من إيران متوقفة منذ ثلاثة أشهر، كما أن إطلاقات الغاز انحسرت من 47 مليون متر مكعب في اليوم إلى 25 مليون متر مكعب، ونجهل الأسباب التي أدت إلى ذلك".

وأضاف، أن "هذا الانحسار تسبب بنقص في الطاقة الكهربائية يصل إلى 2600 ميكاواط، ونتواصل مع السفارة الإيراني في بغداد ووزارة الطاقة الإيرانية لمعرفة أسباب ذلك".

وأشار موسى إلى أن "وزارة الكهرباء تعمل على مع وزارة النفط العراقية على تعويض ما فقدته من غاز إيراني".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المدير التنفيذي لشركة إدارة الكهرباء الإيرانية مصطفى رجبي مشهدي عن تعليق تصدير الكهرباء للعراق.

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