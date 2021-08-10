اجلاء 250 مواطنا عراقيا في بيلاروسيا

2021/08/10 | 15:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء، إجلاء نحو 250 عراقيا عالقين في بيلاروسيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقى NRTعربية نسخة منه اليوم (10 اب 2021)؛ إن "رحلة لإعادة العراقيين من العالقين والمسافرين في بيلاروسيا وحدودها المشتركة مع ليتوانيا تتوجه الان إلى بغداد وعلى متنها (240) راكب".

وأضاف الصحاف، أن "الخطوط الجوية العراقية تبذل جهوداً استثنائية مع الكادر الدبلوماسي المقيم في منسك (عاصمة بيلاروسيا)، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة".

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