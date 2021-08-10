بعد قرار إيراني.. الكهرباء تكشف انخفاضاً بتجهيز الطاقة للمواطنين

2021/08/10 | 15:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء،

أن إيران خفضت تصدير الغاز الى العراق

الخاص بتشغيل المحطات الكهربائية،

مبينة ان العراق لم يستورد الطاقة

الكهربائية من إيران منذ ثلاثة أشهر عبر

خطوطها الناقلة، يأتي

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