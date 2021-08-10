اثناء الواجب.. استهداف مدير بلدية كربلاء باطلاقات نارية و

2021/08/10 | 16:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع في دائرة بلدية كربلاء

المقدسة، اليوم الثلاثاء، باستهداف

مدير بلدية كربلاء المقدسة المهندس

عبير سليم ناصر بعدة طلقات نارية، اثناء

متابعته احدى المشاريع في منطقة

المعملجي وسط كربلاء، فيما

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