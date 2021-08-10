جريمة بشعة تهز بغداد.. شخص يقتل رجلاً وزوجته وأطفالهما

2021/08/10 | 17:15 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جريمة بشعة أدت إلى مقتل ستة أفراد من عائلة وإصابة اخرى سابعة، في بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً أقدم على قتل زوج والدته وزوجته الثانية وأربعة من أطفالهم، فيما أصاب بنتهم الخامسة بطلق ناري ضمن قضاء المحمودية في العاصمة بغداد".وأشار إلى أن "الجريمة ارتكبت جراء مشكلات عائلية"، مبيناً أن "فريق عمل من قيادة شرطة بغداد، تمكن من القبض على الجاني الذي اعترف صراحة بجريمته".

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