2021/08/10 | 17:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة مدير بلدية كربلاء بطلق ناري خلال عملية رفع التجاوزات المركز الخبري الوطني.

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