2021/08/10 | 17:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماذا بعد تحميل الإدارة الأميركية ومجموعة الدول السبع إيران مسؤولية الهجوم على سفينة "ميرسر ستريت" الإسرائيلية؟ وهل ترتد تداعيات هذا الاعتداء غير المُبرر على النظام الإيراني؟

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