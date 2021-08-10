2021/08/10 | 17:23 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة مدير بلدية كربلاء بعد اصابته بثلاث رصاصات من متجاوزين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/10 | 17:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة مدير بلدية كربلاء بعد اصابته بثلاث رصاصات من متجاوزين) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة مدير بلدية كربلاء بعد اصابته بثلاث رصاصات من متجاوزين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).