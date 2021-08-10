وزيرا التربية والاتصالات يبحثان آلية تنفيذ

2021/08/10 | 17:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ التقى وزير التربية علي حميد الدليمي وزير الاتصالات اركان الشيباني ، لمناقشة بنود الاتفاق المبرم بين الطرفين فيما يخص تنفيذ "المشروع الوطني للأنترنيت" داخل اراضي المؤسسات التربوية .وذكر بيان لوزارة التربية " ان الدليمي ناقش خلال اللقاء المرحلة الثانية من المشروع التي تتطلب وجود مواقع خاصة داخل المديريات العامة للتربية والمدارس لنصب الاجهزة والمعدات ، لغرض تزويدهم بخدمة الانترنيت المجاني وربطها ضمن شبكة موحدة ، لافتاً الى ان تكنولوجيا التعليم أصبحت من الضروريات الأساسية في النظم التربوية خاصة في ظل التحول العالمي بعد جائحة "كورونا" .وبين وزير الاتصالات ان المشروع الوطني للإنترنت يهدف الى وضع العراق في مصاف الدول المتقدمة، عبر توفير البيئة المناسبة لجعل البلد منتجا للبيانات والمعلومات، مما سيشكل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والمجتمعية، وكذلك النهوض بجميع منظومات الدولة ومن بينها قطاع التربية والتعليم"./انتهى ح

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