المفوضية تقرر تمديد التقديم للعمل

2021/08/10 | 17:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قررت مفوضية الانتخابات ، تمديد فترة التقديم للعمل كموظفي اقتراع لمدة (7 ) ايام اخرى ابتداء من التاسع من شهر اب الحالي .وذكرت الناطق الاعلامي للمفوضية ، في بيان صحفي ان " التمديد يشمل الدائرة الثانية عشر ، والخامسة عشر من بغداد / الكرخ ، والدائرة الرابعة والثامنة من بغداد / الرصافة ، والثالثة والخامسة والسادسة من محافظة نينوى ، والثانية من محافظة البصرة حصراً ؛ وذلك بغية تأمين الاعداد المطلوبة مع نسبة الاحتياطي "، داعيـة الراغبين بالتقديم الدخول الى الرابط http://37.98.225.237:9999 الموجود في الموقع الالكتروني الرسمي للمفوضية (www.ihec.iq)./انتهى5

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