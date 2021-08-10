2021/08/10 | 17:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفاة مدير بلدية كربلاء بعد إصابته بثلاث رصاصات في صدره » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 17:14

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة مدير بلدية كربلاء بعد إصابته بثلاث رصاصات في صدره) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة مدير بلدية كربلاء بعد إصابته بثلاث رصاصات في صدره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).