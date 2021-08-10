شاهد لحظة وصول ميسي إلى فرنسا وسط هتافات جماهير باريس سان جيرمان

2021/08/10 | 17:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتشدت جماهير النادي الفرنسي في مطار باريس لو بورجيه للاحتفال باستقبال نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي وصل أرض المطار قادما من مطار "برشلونة إل برات" الدولي.

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