وفاة مدير بلدية كربلاء متأثراً بإصابته بطلق ناري خلال عملية رفع تجاوزات وسط المدينة

2021/08/10 | 17:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

توفي مدير بلدية كربلاء عبير سليم ناصر، الثلاثاء، متأثراً بإصابته بطلق ناري خلال عملية رفع التجاوزات في المحافظة.

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وذكر مصدر محلي، ان "مدير بلدية كربلاء توفي متأثراً بطلق ناري تعرض له خلال عملية رفع التجاوزات".

وكان مدير بلدية كربلاء عبير سليم ناصر أصيب، الثلاثاء، بطلق ناري نقل في إثره إلى المستشفى.

ووفقاً للمعلومات الأولية التي وصلت إلى مراسل "ناس"، (10 آب 2021)، من مصادر محلية فإن "إصابة مدير البلدية جاءت إثر تعرضه لإطلاق نار أثناء حملة لإزالة التجاوزات".

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