احياء المدينة تتوشح بالسواد تمهيدا لإحياء مراسم عاشوراء

2021/08/10 | 17:39 - المصدر: قناة التغيير

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بلغت الاستعدادات الشعبية والمحلية في محافظة كربلاء ذروتها بحلول شهر محرم تمهيدا لإحياء مراسم عاشوراء.

حيث توشحت احياء المدينة بالسواد كما نُصبـت سرادق العزاء في الشوارع والتقاطعات الرئيسـة لاستقبال جموع المواطنين من داخل وخارج العراق في إحدى أهم واكبر الزيارات التي تشهدها المدينة سنويا.

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