الموارد المائية: الايرادات المائية لنهري دجلة والفرات وصلت إلى أقل من 50 بالمئة

2021/08/10 | 17:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، علي راضي، عن عقد اجتماع ثلاثي مشترك بين العراق وسوريا وتركيا بشأن الحصص المائية لنهري دجلة والفرات.

وقال راضي، إن الايرادات المائية لنهري دجلة والفرات وصلت في العام الحالي إلى أقل من خمسين بالمئة، لافتا الى ان التوسع في انشاء السدود بدول المنبع أدى إلى خفض مناسيب المياه في العراق

وأشار إلى أن الوزارة تحاول الحفاظ على ديمومة الخزين المائي من خلال منع التجاوزات والمحافظة على نوعية المياه وعدم تلويثها وبالتالي ضمان وصول المياه إلى المحافظات كماً ونوعاً.

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