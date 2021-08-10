في تطور عاجل.. وفاة مدير بلدية كربلاء اثر الاعتداء عليه باطلاقات نارية

2021/08/10 | 17:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل مدير بلدية كربلاء، الثلاثاء، بعد تعرضه لاطلاقات نارية من قبل مجموعة مسلحة في منطقة التجاوزات.

وذكر مراسل NRT عربية، (10 آب 2021)، ان "مدير بلدية كربلاء المهندس (عبير سليم ناصر) توفي متأثرا بطلق ناري تعرض له خلال عملية رفع التجاوزات".

وفي وقت سابق، افاد مصدر امني، الثلاثاء، بتعرض مدير بلدية كربلاء مع اثنان من موظفي البلدية باطلاق نار من قبل مجموعة من الاشخاص في منطقة التجاوزات.

وذكر المصدر لـ NRT عربية، (10 آب 2021)، انه "تم اطلاق النار على مدير بلدية كربلاء المهندس عبير مع اثنين من موظفيه من قبل مجموعة من الاشخاص اثناء ازالة التجاوزات على طريق الحر قرب كلية الصفوة في المحافظة".

واضاف، انه "تم نقلهم على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج ولم تعرف حالتهم الصحية الى الان".

N.A

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