وفاة مدير بلدية كربلاء اثر اصابته بطلق ناري

2021/08/10 | 17:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بوفاة

مدير بلدية كربلاء المقدسة اثر إصابته

بطلق ناري، اثناء تأديته للواجب بأحد

احياء المدينة.

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، أن "مدير بلدية كربلاء عبير

سليم ن

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