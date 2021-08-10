الى متى نقبل الذل والخنوع للاستعمار التركي المغولي (التتر) - احمد موكرياني

2021/08/10 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_موكرياني ان تمادي الحكومة التركية العنصرية ِApartheid في قصف كردستان وسكوت القيادات الأحزاب الكردية والمؤسسات الحكومية في الإقليم التي تعيش عيشة السلاطين والأمراء وتتصارع فيما بينها البين على واردات الشعب الكردستاني يدعوا للعجب العجاب.قوم ينظمون عملية استفتاء فاشلة في وقت غير مناسب، حدد من قبل الأغبياء بالرغم من عدم موافقة دولية عامة على توقيتها، انتقاما لطرد وزير من العائلة المالكة في الإقليم من الحكو ......





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