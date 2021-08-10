2021/08/10 | 17:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

منع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر السياسيين من الدخول إلى مجلس العزاء الحسيني في الحنانة.

وأكد المكتب الخاص للصدر في بيان انه بحسب توجيهات رئيس التيار الصدري سيكون حضور مجلس العزاء الحسيني في الحنانة مقتصرًا على الحضور الشعبي العام، مشيرا إلى عدم السماح للشخصيات السياسية بمختلف عناوينها بالحضور إلى المجلس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يمنع السياسيين من الدخول إلى مجلس العزاء الحسيني في الحنانة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يمنع السياسيين من الدخول إلى مجلس العزاء الحسيني في الحنانة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).