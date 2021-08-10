ميسي في باريس.. مشاهد استقبال

2021/08/10 | 17:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط أجواء احتفالية أقرب للأسطورية، وصل نجم برشلونة السابق، إلى باريس حيث انتظره العديد من عشاق سان جرمان

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