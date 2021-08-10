الشرطة يؤكد عدم تسجيله اية خروقات في انتخابات الهيئة الادارية

2021/08/10 | 17:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة، اليوم الثلاثاء، أن انتخابات النادي جرت بكل سلاسة وشفافية ولم يتم تسجيل أية خروقات.وقال رئيس الهيئة وكالة، وهاب الطائي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “المركز […]

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