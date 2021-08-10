الطائي ينفي تسجيل إي خروقات بانتخابات نادي الشرطة

2021/08/10 | 17:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار أكدت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة، اليوم الثلاثاء، أن انتخابات النادي جرت بكل سلاسة وشفافية ولم يتم تسجيل أية خروقات.وقال رئيس الهيئة وكالة، وهاب الطائي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الانتخابات جرت بكل سلاسة وبكل شفافية ولا توجد اي خروقات تذكر"، مبينا أن "الهيئة الادارية الجديدة لديها خطط مستقبلية على المستويين الاداري والفني لجميع النشاطات الرياضية".ونفى الطائي أن "يكون نادي الشرطة سببا في اشعال سوق الانتقالات بالنسبة للاعبين"، مؤكدا أن "نادي الشرطة يعد اول فريق عراقي يحصل على الرخصة الاسيوية".وجرت انتخابات الهيئة الادارية لنادي الشرطة اليوم في فندق عشتار وسط بغداد، وفاز المرشح علي الشحماني، بالمركز الاول في الانتخابات فيما حصل وهاب الطائي على المركز الثاني بعد حصوله على 147 صوتا.

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