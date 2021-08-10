بالفيديو.. لحظة إعلان وفاة مدير بلدية كربلاء

2021/08/10 | 17:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كربلاء

تنشر (بغداد اليوم)، اليوم الثلاثاء، مقطعا فيديويا يوثق لحظة إعلان وفاة مدير بلدية كربلاء متأثرا بجراحه بعد تعرضه لطلق ناري.

وقال مصدر أمني، بوقت سابق لـ(بغداد اليوم) ان "مدير بلدية كربلاء عبير سليم فارق الحياة داخل العناية المركزة بعد إصابته بإطلاق ناري اثناء حملة إزالة المتجاوزين في منطقة المعملجي".

هذا وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بإصابة مدير بلدية كربلاء عبير سليم بطلق ناري من قبل المتجاوزين بعد حملة ازالة المتجاوزين في منطقة المعملجي، حيث تم نقله إلى العناية المركزة".

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