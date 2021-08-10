مصرع مدير بلدية كربلاء بعد تعرضه لطلق ناري خلال رفع تجاوزات

2021/08/10 | 17:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد لقي مدير بلدية كربلاء مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعد تعرضه لطلق ناري خلال تنفيذها عملية رفع تجاوزات في المحافظة.وكان مصدر أمني، أعلن في وقت سابق، ان مدير بلدية كربلاء “عبير سليم” تعرض مع اثنين من موظفي البلدية، لإصابات بإطلاق نار من قبل معارضين لإزالة التجاوزات.وأشار المصدر، الى ان الحادث وقع على …

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