2021/08/10 | 17:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن شخصاً قتل زوج والدته وزوجته الثانية و4 أطفال بقضاء المحمودية في بغداد.وقال المصدر لـ”النور نيوز”، ان “شخصاً نفذ عملية قتل زوج والدته وزوجته الثانية و4 من أطفالهم، فضلا عن إصابة إبنتهم الخامسة بطلق ناري في قضاء المحمودية جنوبي بغداد”.وأوضح، ان “جريمة القتل أرتكبت نتيجة …

ظهرت المقالة في بغداد..



شخص يقتل زوج والدته وزوجته الثانية وأطفالهم أولاً على النور نيوز.

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