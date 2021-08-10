بلدية كربلاء : قاتل مديرنا هو احد

2021/08/10 | 17:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكدت دائرة بلدية كربلاء المقدسة ، اغتيال مديرهـا اليوم الثلاثاء ، من قبل احد المتجاوزين على المال العام اثناء حملة بلدية لرفع التجاوزات في منطقة المعملجي غربي المحافظة .وقال مدير اعلام بلدية كربلاء محمد الموسوي ، في تصريح صحفي ان " احد المتجاوزين اطلق النار على مدير البلدية المهندس عبير سليم ناصر الخفاجي الذي كان يرافق الحملة اثناء متابعته احدى المشاريع في منطقة المعملجي ،حيث تعرض لثلاث اطلاقات نارية في منطقة الصدر ، وتم نقل الخفاجي الى المستشفى حيث فارق الحياة متأثرا لاصابته بالرصاص ".واعتقلت القوات الامنية ، اليوم الثلاثاء ، ابناء قاتل مدير بلدية كربلاء المقدسة ، بعد هروب والدهم الجاني غداة حادثة اطلاقه النار على مدير البلدية .واعلنت اوساط طبية محلية في محافظة كربلاء المقدسة ، وفاة مدير البلدية عبير سليم بعد محاولات عديدة لانقاذ حياته في مستشفى الحسين الطبي ، متأثرا لاصابته باطلاقات نارية في منطقة الصدر والظهر .وكان احد المواطنين من سكنة دور التجاوز اطلق النار على مدير بلديـة كربلاء المهندس عبير سليم خلال حملة بلدية لازالة التجاوزات اليوم الثلاثاء .وذكر شهود عيان لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان " مدير البلدية اصيب بثلاث اطلاقات نارية حيث فارق الحياة بعد وصوله الى مستشفى الحسين الطبي "./انتهى5

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