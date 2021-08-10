اعتقال ابناء القاتل الهارب بعد وفاة مدير بلدية كربلاء

2021/08/10 | 17:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعتقلت القوات الامنية ، اليوم الثلاثاء ، ابناء قاتل مدير بلدية كربلاء المقدسة ، بعد هروب والدهم الجاني غداة حادثة اطلاقه النار على مدير البلدية .واعلنت اوساط طبية محلية في محافظة كربلاء المقدسة ، وفاة مدير البلدية عبير سليم بعد محاولات عديدة لانقاذ حياته في مستشفى الحسين الطبي ، متأثرا لاصابته باطلاقات نارية في منطقة الصدر والظهر .وكان احد المواطنين من سكنة دور التجاوز في حي الزهراء السكنـي ، اطلق النار على مدير بلديـة كربلاء المهندس عبير سليم خلال حملة بلدية لازالة التجاوزات اليوم الثلاثاء .وذكر شهود عيان لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان " مدير البلدية اصيب بثلاث اطلاقات نارية حيث فارق الحياة بعد وصوله الى مستشفى الحسين الطبي "./انتهى5

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