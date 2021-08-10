منتجعات اللياقة البدنية.. حل للتخلص من الأوزان الزائدة جراء الوباء

2021/08/10 | 18:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد قضاء فترة عام تقريبًا في الجلوس بالمنزل وطلب الطعام الجاهز والعمل عن بعد، يواجه غالبية الناس ضغوطًا هائلة جراء تفشي كورونا، ما ترتب على ذلك زيادة في أوزانهم..ما الحل الذي لجأ إليه بعضهم؟

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