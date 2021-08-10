2021/08/10 | 18:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وصف تحالف عزم بزعامة خميس الخنجر، اليوم الثلاثاء، قيام الحكومة المحلية في محافظة نينوى بتخريب وازالة الدعايات الانتخابية التابعة له، بأنها “بلطجة سياسية واضحة” وتجاوز على القانون والدستور.

ظهرت المقالة تحالف عزم: تخريب حكومة نينوى للدعايات الانتخابية “بلطجة سياسية واضحة” أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف عزم: تخريب حكومة نينوى للدعايات الانتخابية “بلطجة سياسية واضحة”) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف عزم: تخريب حكومة نينوى للدعايات الانتخابية “بلطجة سياسية واضحة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).