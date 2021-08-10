محافظ كربلاء ينعى مدير البلدية المغدور: خسرنا موظفاً نبيلاً

2021/08/10 | 18:10 - المصدر: وكالة ناس

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ببالغ الحزن والاسف نعزي انفسنا ونعزيكم باستشهاد المهندس النزيه والمخلص في عمله الاستاذ عبير سليم مدير بلدية كربلاء المقدسة ، بعد اغتياله اثناء اشرافه على حملة لازالة التجاوزات على الشوارع العامة .

كان الفقيد في مقدمة المدراء النشطين الذين كانوا يواصلون الليل بالنهار من اجل خدمة المجتمع والصالح العام ، وبصماته واضحة جدا في كربلاء .

وبهذه الحادثة المؤسفه تكون كربلاء قد خسرت واحدا من اهم الموظفين النبلاء الذين تفانوا لاجل خدمة كربلاء المقدسة على مر التاريخ .

انا لله وانا اليه راجعون

محافظ كربلاء

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