المرور تعلن منع سير الدراجات النارية على الطرقات السريعة

2021/08/10 | 18:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، منع سير كافة الدراجات النارية على الطرقات السريعة.وقالت المديرية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “استناداً لأحكام المادة ٤٧/ثانياً/ب/ من قانون المرور رقم(٨) لسنة ٢٠١٩ تقرر منع قيادة كافة الدراجات النارية ذات العجلتين وذات الثلاث عجلات (التك تك والستوتة بأنواعها) المسجلة وغير المسجلة …

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