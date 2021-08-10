بايدن يرحب بقرار مراجعة كشف وثائق 11 سبتمبر.. ويتعهد بـ

2021/08/10 | 18:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بقرار وزارة العدل مراجعة ما سبق حجبه من معلومات سرية أو وثائق متعلقة بهجمات 11 سبتمبر/أيلول لكشف ما يمكن كشفه للعامة، فيما تواجه إدارته ضغوطًا لرفع السرية عن الوثائق وأي دور للمملكة العربية السعودية.

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