2021/08/10 | 18:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضبطت مفارز جهاز الأمن الوطني في ديالى نحو 90 طناً من الادوية المهربة ومنتهية الصلاحية في حملة شملت عموم المحافظة.

وذكرت خلية الاعلام الأمني ضبط منزل يحتوي على كميات كبيرة من الادوية مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية تقدر بنحو (15) طناً، كما تمكنت المفارز ذاتها من ضبط 3 عجلات شحن تحمل بداخلها ما يقارب 75 طناً من الادوية المهربة ومنتهية الصلاحية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني يضبط 90 طناً من الادوية المهربة ومنتهية الصلاحية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني يضبط 90 طناً من الادوية المهربة ومنتهية الصلاحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).