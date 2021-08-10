فرقة العباس تنعى المهندس عبير سليم: مسيرته كانت حافلة بالعطاء

2021/08/10 | 18:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نعت فرقة العباس القتالية، الثلاثاء، وفاة مدير بلدية محافظة كربلاء عبير سليم.

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وذكرت الفرقة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (10 اب 2021)، انه "ببالغ الحزن والأسى بلغنا نبأ استشهاد مدير بلدية محافظة كربلاء الأستاذ عبير سليم، أثناء تأديته الواجب، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والعطاء لمحافظة كربلاء".

واضاف البيان "سائلين الله أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يمُن على ذويه ومحبيه بالصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

ونعى محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الثلاثاء، وفاة مدير بلية المحافظة عبير سليم، بعد تعرضه لاطلاق نار خلال حملة لرفع التجاوزات.

وذكر الخطابي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (10 اب 2021)، انه "ببالغ الحزن والاسف نعزي انفسنا ونعزيكم باستشهاد المهندس النزيه والمخلص في عمله الاستاذ عبير سليم مدير بلدية كربلاء المقدسة ، بعد اغتياله اثناء اشرافه على حملة لازالة التجاوزات على الشوارع العامة".

واضاف الخطابي "كان الفقيد في مقدمة المدراء النشطين الذين كانوا يواصلون الليل بالنهار من اجل خدمة المجتمع والصالح العام ، وبصماته واضحة جدا في كربلاء".

واشار الى انه "بهذه الحادثة المؤسفه تكون كربلاء قد خسرت واحدا من اهم الموظفين النبلاء الذين تفانوا لاجل خدمة كربلاء المقدسة على مر التاريخ".

واظهرت مشاهد مصورة من داخل احد مستشفيات كربلاء، الثلاثاء، حالة من الحزن والغضب عقب وفاة مدير بلدية المحافظة عبير الخفاجي بعد إصابته بثلاث رصاصات خلال تنفيذه حملة لرفع التجاوزات في منطقة المعملجي.

وتوفي مدير بلدية كربلاء عبير سليم ناصر، الثلاثاء، متأثراً بإصابته بطلق ناري خلال عملية رفع التجاوزات في المحافظة.

وذكر مصدر محلي، ان "مدير بلدية كربلاء توفي متأثراً بطلق ناري تعرض له خلال عملية رفع التجاوزات".

وكان مدير بلدية كربلاء عبير سليم ناصر أصيب، الثلاثاء، بطلق ناري نقل على إثره إلى المستشفى.

ووفقاً للمعلومات الأولية التي وصلت إلى مراسل "ناس"، (10 آب 2021)، من مصادر محلية فإن "إصابة مدير البلدية جاءت إثر تعرضه لإطلاق نار أثناء حملة لإزالة التجاوزات".

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