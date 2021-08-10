نينوى.. توجيه لدوائر البلدية بشأن الدعايات الانتخابية

2021/08/10 | 18:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه محافظ نينوى، نجم الجبوري، اليوم الثلاثاء، دوائر بلديات المحافظة بشأن التعامل مع الدعايات الانتخابية.

وقال الجبوري في بيان صحفي، “نود ان نوضح بان مديرية بلدية الموصل قسم التجاوزات تتعامل مع كل المخالفات بموجب القانون وليس هناك تمييز بين اي مرشح واخر او اي جهه سياسيه واخرى”، مضيفاً أنه “على بلدية الموصل وبلديات نينوى توجيه مفارز التجاوزات بتوجيه الانذارات للمرشحين المخالفين والكتل السياسية مع نسخه الى مفوضية الانتخابات قبل القيام بالازالة وحسب التعليمات الواردة”.

وأهاب، بالمرشحين “مراجعة قطاعات البلدية المنتشرة في جميع أحياء مدينة الموصل للاطلاع على المواقع الممكن استغلالها لاغراض الدعاية الانتخابية”، مطالباً بالالتزام بالمضمون أعلاه لتجنب الازالات المخالفة”.

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