2021/08/10 | 18:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكهرباء تعلن فقدان 2500 ميغا واط جراء انخفاض الغاز الإيراني » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 18:35

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