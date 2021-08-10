2021/08/10 | 18:43 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكهرباء: المنظومة الوطنية فقدت 2500 ميغاواط من طاقتها نتيجة خفض واردات الغاز الإيراني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/10 | 18:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء: المنظومة الوطنية فقدت 2500 ميغاواط من طاقتها نتيجة خفض واردات الغاز الإيراني) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء: المنظومة الوطنية فقدت 2500 ميغاواط من طاقتها نتيجة خفض واردات الغاز الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).