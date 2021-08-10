كيف بدأت فكرة القراءة السريانية للقرآن؟ - سامي الذيب

2021/08/10 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_الذيب تنطلق نظرية القراءة السريانية للقرآن من فكرة أن القرآن كتب أصلا بالعربية ولكن بالأحرف السريانية من اشخاص من خلفية ثقافية سريانية اعتمادا على نصوص سريانيةوهذا ما يسمى الخط الكرشوني الذي استعمل سابقا في كتابة عدة لغات منها الأرمنية والكردية والتركية والكورية وغيرهاثم تم تحويل القرآن للأحرف العربيةفحدثت أخطاء في النقل بسبب تشابه الأحرفثم حدثت أخطاء في مرحلة التنقيط وفي مرحلة التشكيل.< ......





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