2021/08/10 | 18:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا، الثلاثاء، باقدام شخص على قتل عائلة كاملة مكونة من 7 نفرات بسبب خلاف جنوب العاصمة بغداد.

وذكر مراسل NRT عربية، (10 آب 2021)، ان "شخلا اقدم على قتل عائلة كاملة مكونة من 6 نفرات واصابة السابع باطلاقات نارية جنوب العاصمة بغداد".

واضاف، ان "القوات الامنية القت القبض على الجاني واثناء التحقيق اعترف صراحة بتنفيذ جريمته البشعة"، لافتا الى ان "سبب الجريمة هو خلاف عائلي ليتضح انه قتلامه وزوجها واخوته الاربعة".

واوضح المراسل، انه "تم تسليمه الى الجهات المعنية لاكمال باقي الاجراءات القانونية بحقه".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شخص يقدم على قتل عائلة كاملة في بغداد بينهم 4 اطفال) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شخص يقدم على قتل عائلة كاملة في بغداد بينهم 4 اطفال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).