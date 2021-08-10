2021/08/10 | 18:45 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبوات تنسف خط نقل الكهرباء "كركوك - المنصورية") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الكهربائية الشمالية، اليوم الثلاثاء،
أن عبوات ناسفة خط نقل الكهرباء "كركوك -
المنصورية".
وقالت الشركة في بيان، تلقته وكالة نون
الخبرية، إنه "الخط الناقل كركوك -
المنصو
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبوات تنسف خط نقل الكهرباء "كركوك - المنصورية") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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