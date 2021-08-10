عبوات تنسف خط نقل الكهرباء "كركوك - المنصورية"



عبوات تنسف خط نقل الكهرباء
2021/08/10 | 18:45 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة

الكهربائية الشمالية، اليوم الثلاثاء،

أن عبوات ناسفة خط نقل الكهرباء "كركوك -

المنصورية".

وقالت الشركة في بيان، تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "الخط الناقل كركوك -

المنصو

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