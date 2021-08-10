محافظ كربلاء يصدر بياناً بشأن

2021/08/10 | 18:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر محافظ كربلاء، نصيف الخطابي،

اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن

حادثة استشهاد مدير بلدية المحافظة

خلال حملة لرفع التجاوزات بأحد احياء

المحافظة.

وقال الخطابي في بيان، تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "ببالغ

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