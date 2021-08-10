“السوشيال ميديا” نافذة أخرى توسع خطابات الكراهية ضد الايزيدية في العراق

2021/08/10 | 18:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعداد – شاكر خدر “مع نشر اي شيء متعلق بالايزيدية على وسائل التواصل الاجتماعي، سيما الصفحات العامة التي يتابعها المكونات جميعها، نرى هجوماً على المعتقد الايزيدي والشخصيات الدينية والإجتماعية الايزيدية وهناك من يدعم الإرهاب على حسابهم في التعليقات دون اتخاذ اي إجراء” يعد خطاب الكراهية أحد العناصر الرئيسة التي من الممكن ان يكون سبباً لتمزيق …

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