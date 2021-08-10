معالجة عبوة ناسفة من مخلفات داعش في نينوى

2021/08/10 | 18:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الثلاثاء، معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع في محافظة نينوى.

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "خبراء مكافحة المتفجرات في مديرية مكافحة المتفجرات التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة تمكنت من معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع في محافظة نينوى/ الجانب الايمن من مخلفات المجاميع الارهابية".

وأشارت إلى أنه "تمت معالجتها وفق الاجراءات القياسية".

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