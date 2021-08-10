كردستان توقف عمليات التهريب بمنافذها بعد يومين فقط من إجراءات صارمة!.. وتشكيك برلماني

2021/08/10 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستانبدأت قوات الآسايش التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني وتنفيذا لقرار نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني الانتشار بمنافذ السليمانية المحاذية لإيران، وتحديدا معابر باشماخ وبرويز خان.وقال سمير هورامي المتحدث باسم نائب رئيس حكومة الإقليم في تصريحات صحفية إنه "خلال 24 ساعة مضت على انتشار القوات، لم تسجل أي حالة تهريب في تلك المعابر".وأضاف أن "هذه الخطوة أولية وسيتم تعزيزها بخطوات أخرى للقضاء على التهريب، وتنفيذ خطة الإصلاح الحكومية".من جانب آخر أكد عضو برلمان إقليم كردستان عن حراك الجيل الجديد دياري أنور أن، هذه الخطوة لاتعدو عن كونها إعلامية دعائية فقط.وأشار أنور، في حديثه لـ (بغداد اليوم)، إن "حكومة الإقليم تعرف المهربين وهم جزء من السلطة وأحزابها، وإيرادات المنافذ تدخل لجيوب عوائل السلطة والحكومة".وأكد، أن "حكومة الإقليم لاتستطيع التصدي لهذا الملف، لآن المهربين جزء من السلطة وليسوا أناس بسطاء، وهذه الحركات هي إعلامية دعائية للانتخابات فقط".

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